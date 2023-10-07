En az 40 İsrailli öldü, 700'den fazla kişi yaralandı

İsrail-Gazze hattında tansiyon yükseldi. İsrail'in farklı noktaları, Gazze'den ateşlenen roketlerle hedef alındı. Saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, yaralı sayısının 700'ü geçtiği bildirildi.

Saldırıların ardından İsrail misilleme olarak "Demir Kılıç" operasyonunu başlattı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail ordusu savaş durumu ilan etmiştir. Hamas saldırıların sonucuna katlanacak." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, ayrıca onlarca savaş uçağının Gazze'de Hamas'a ait 21 mevziyi vurduğunu duyurdu.

Gazze, İsrail'in saldırılarında 198 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Diğer taraftan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, yedek askerleri göreve çağıran bir kararname imzaladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Savaştayız. Düşmanımız daha önce hiç bilmediği bir bedel ödeyecek." açıklamasını yaptı.