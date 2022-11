En bedavacı 4 burç!

Bazı burçlar için indirimler fırsatlar adeta takıntı haline gelmiş. Bu bedavacı burçlar ücretsiz mezar görseler utanmadan girecekler. Bedavacı ruhuyla doğan bu 4 burcu sizler için radarımıza aldık. Peki bedavacı doğan 4 burç hangileridir?

Yapılan araştırmalarda mağazaların yaptığı indirimleri en çok kovalayan burçlar belirlendi. Hayatları boyunca bedava olan ürüne eve arabaya göz diken doğuştan bedavacı 4 burcu sizler için derledik.

Astroloji haritasındaki mizahlarına uyan bu bedavacı burçlara "boş mezar görseler utanmadan girecekler" tabiri tam uyuyor. Herkesten önce fırsatları bilen bu bedavacı burçlar sizin yakın çevrenizde olabilir.

İKİZLER BURCU

Bencillik ikizler burcuna işlemiş bir özelliktir. Onların ihtiyacı olsun olması bedava ya da fırsat kelimelerinin geçtiği her yerde soluğu alırlar. Her kampanya da en önde ikizler burcunu görürsünüz. Her konu da kararsız olan ikizler burcu bedavacılık konusunda asla ikilime düşmezler. Yeter ki ceplerinden para çıkmasın.

YENGEÇ BURCU

Her şeye sahip olmak isteyen yengeç burçları sinsi bedavacılardandır. Onların bilmediği kampanya yoktur. Bütün mağazaları ve indirim günlerini ezbere bilen yengeç burçları takvimlerinde bu günler işaretlidir. Ayrıca en sevdikleri şey bedava yemek yemektir.

BOĞA BURCU

Boğa burcu bedava olan her şeye düşkündür. Ancak bunu asla belli etmezler. Onlar zihinlerinde hesaplama yapar. İndirim fırsat zamanlarında dışarı çıkarlar. Boğa burçlarının plan çizelgelerinde genellikle indirimli avantajlı dönemler yer alır. Boğa burcu özellikle araba ve ev fırsatlarını kovalar.

BAŞAK BURCU

Titiz olan başak burçları bedavacılıkta zirve yapar. Her indirimden haberi olduğu gibi başak burçları indirimleri bile karşılaştırır. Titizliklerini detaycılıklarını adeta burada da yansıtır. Başak burçlarıyla alışverişe çıkmadan derin bir nefes alın. Çünkü her tezgahta utanmadan pazarlık yaparlar.

07/11/2022 21:24