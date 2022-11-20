En beğenilen çikolata çeşidi hangisi?

Areda Survey’in bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği çikolata araştırmasına göre Türk halkının yüzde 54,4’ü sütlü çikolata tüketiyor ve yüzde 44’ü çikolata yedikçe kendisini mutlu hissediyor.

Çikolata, en çok sevilen atıştırmalıklardan biri. Özellikle içerisindeki kakao oranı arttıkça faydaları da artıyor. Çok çeşitli antioksidan içeriğine sahip kakaonun seratonin salgılanmasına destek olarak mutluluk seviyesini artırdığı biliniyor. Çikolata, içerisindeki kakao seviyelerine göre beyaz çikolata, sütlü çikolata ve bitter çikolata olmak üzere farklı farklı çeşitleri var.

Uzmanlar en faydalı çikolatanın bol kakao içeren bitter çikolata olduğunun altını çiziyor. Peki, Türkiye en çok hangi çikolata çeşidini tercih ediyor?

Areda Survey tarafından bin 100 kişi ile yapılan araştırma da, en çok tercih edilen çikolata soruldu. Araştırma sonuçlarına göre Türk halkının yüzde 54,4’ü sütlü çikolata tüketiyor ve yüzde 44’ü çikolata yedikçe kendisini mutlu hissediyor.

Sağlıklı bitter çikolatayı tercih edenlerin oranı da az değil... Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 41,9'u bitter çikolata tercih ediyor.

Uzmanlar tarafından oldukça sağlıksız olduğu belirtilen ve kalp hastalıklarına kapı araladığı söylenen beyaz çikolatayı tercih edenlerin sayısı ise yüzde 12'lerde kalıyor.

Kahve ile çikolata ikilisi çok seviliyor. Katılımcıların yüzde 76’sı çikolatayı kahve ile birlikte tüketiyor.

17 -20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çikolata araştırmasına 1100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

Keyif ikilisi: Kahve ve çikolatanın faydaları zararları

En çok hangi çikolata türünü tercih ediyorsunuz?

Sütlü %54

Bitter %41.9

Fındıklı %30,3

Dolgulu %14,4

Beyaz %12,2

Çikolata yediğinizde kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Mutlu 44

Keyifli 23.7

Haz almış 16.0

Enerjik 14.6

Pişman 1.7

Çikolatayı en çok hangi içecekle tercih ediyorsunuz?

Kahve %76,6

Gazlı içecekler 15.1

Çay 6.6



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20/11/2022 11:10