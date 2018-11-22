En büyük kupa kimin olacak?

Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün saat 20.00’de Koopspor ile YDÜ arasında oynanacak maç ile sahibini buluyor. Karşılaşma Atatürk spor salonda oynanacak.

Sezonun en anlamlı kupasında 2017-2018 Lig Şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi ile Kupa Şampiyonu Koopspor karşı karşıya geliyor. Her iki takımda maçın son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Bu Dev mücadele BRT 1’den canlı yayınlanacak. Müsabaka sonunda düzenlenecek ödül töreninde takımlara kupa ve madalyaları Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından takdim edilecek.

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