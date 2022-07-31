En büyük Nötron Yıldızı keşfedildi

Gelişen teknoloji ile birlikte daha da hızlanan uzay araştırmaları, her geçen gün bize evren hakkında şaşırtıcı bilgileri sunuyor. Daha James Webb Uzay Teleskobu tarafından paylaşılan fotoğrafların etkisinden yeni çıkmışken şimdi de bir önemli keşif daha yapıldığı açıklandı. Uzmanlar Samanyolu’nda bulunan bir yıldız hakkında önemli bilgilere ulaştı.

The Astrophysical Journal Letters üzerinden yayımlanan bir araştırmaya göre bilim insanları, galaksimizde bulunan PSR J0952-0607 isimli bir nötron yıldızının kütlesini ölçtü. Yapılan ölçümler sonucunda ise bu yıldızın, Güneş’in kütlesinden 2,35 kat daha büyük bir kütleye sahip olduğu görüldü.

Bilim insanlarına göre bu ölçüm, PSR J0952-0607’yi şimdiye kadar keşfedilen en büyük kütleli nötron yıldızı yaptı. Ayrıca bunun, nötron yıldızları için belirlenen kütle sınırına yakın olduğu ve çöküşün eşiğinde olduğu düşünülen yoğun yıldızların incelenmesine katkı sağlayabileceği belirtildi.

Nötron yıldızları, Güneş’in kütlesinin 8 ila 30 katı büyüklüğünde olan yıldızların süpernova sonrasında çökmüş çekirdeklerine deniyor. Bu çekirdekler, Güneş’in yaklaşık 1,5 katı olabilirler ve evrenin en yoğun cisimlerinden biri olarak nitelendirilirler. Nötron yıldızlarından daha yoğun olan tek şey kara deliklerdir.

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31/07/2022 16:57