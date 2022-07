En cimri erkekler bu burçtan çıkıyor!

Para her insan için ayrı bir değere ya da öneme sahip olabilir. Bazı insanlar için para sadece bir araç olur. Bu kişiler para harcamayı çok sever. Ancak bazı kişiler paraya çok kıymet verir. Para harcadıkları zaman dünyanın en mutsuz insanı olurlar. Çevrelerinde cimri olarak adlandırılan bu kişilerin adeta cebinde akrep var. Para harcamak zorunda kaldıkları her an onları olumsuz etkileyebiliyor. Astrolojide de cimri olan burçlar var. "En cimri burç hangisidir?" diye merak ediyorsanız bu yazımıza mutlaka göz atın.

Cimri olmak pek hoş karşılanmayan bir özelliktir. Ancak bazı kişiler paraya çok değer verir ve harcamak istemez. Onlar için para kazanmak ve o parayı harcamamak önem taşır. Bu kişilerden her şey isteyin ama para istemeyin.

İşte astrolojide en cimri olan 4 burç...

1-OĞLAK BURCU

Oğlak burçları her zaman hırslı ve çalışkan yapılarıyla dikkat çeker. Oğlak burcu olan kişiler para kazanmayı çok sever. Ancak konu para harcamaya gelince oğlak burçlarından bu performansı bekleyemezsiniz. Çünkü onlar para harcamayı hiç sevmezler.

Maddeci Oğlakların en büyük fobisi para harcamak olarak biliniyor. Onlardan her şey isteyin ancak para asla istemeyin. Özellikle sakın borç almayın. Oğlak burçları parayı harcamak için değil biriktirmek için kazanıyor. Bu sebeple ondan eli açık davranışlar beklemek doğru olmaz.

2-AKREP BURCU

Akrep burçları genellikle keyfine düşkün olur. Bu sebeple parayı harcamayı çok sevdikleri düşünülebilir. Ancak durum böyle değildir. Akrep burçları hesap, kitap işlerini çok sever.

Akrepler para ödemeyi değil ödetmeyi severler. Hesap öderken bir adım geride dururlar.

Akrep burçları genellikle birikim yapmaktan yana onur. Onları savurgan davranışlarda bulunurken göremezsiniz. Akrep burçları çalışmayı sever ve durmaksızın çalışır. Ancak kazandığı parayı harcamaz.

3-BAŞAK BURCU

Başak burçları her zaman kusursuzu ister. Standartları her zaman yüksek olan başak burçları, istediklerini elde etmek için durmadan çalışır.

Başak burçları çalışmayı ve para kazanmayı çok sever. Ancak konu para harcamaya gelince başak burçlarını ortada göremezsiniz.

Başak burçları sadece ihtiyaçları doğrultusunda harcamalar yapar. Her kuruşun hesabını yapan başak burçları, genellikle çok cimri olur. Ayrıca çok tutumlu olan başak burçları, genellikle kazandığı parayı biriktirmeyi sever ve bundan çok keyif alır.

4-YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları, her zaman evinde vakit geçirmek ister. Evcimen yapıları sebebiyle sosyalleşmek pek onlara göre olmaz.

Yengeç burcunun hep evde olmak istemesinin bir sebebi de para harcamamak olabilir. Yengeç burçları genellikle iş hayatında çok başarı olur ve güzel paralar kazanır.

Söz konusu para harcamak olduğunda her zaman bir adım geride durur. Cebinde adeta akrep olan yengeç burçlarını, para harcarken görmek neredeyse imkansız olabilir. Onlar parasını son kuruşuna kadar biriktirir. Yengeç burçları bu sebeple cimri olarak bilinir.

Bu habere tepkiniz:



02/07/2022 21:22