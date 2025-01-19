En çok aldatan ülkeler belli oldu…

Romantik ilişkilerde yaygın bir problem olan aldatma, genellikle güvensizlik, iletişimsizlik, tatminsizlik veya macera arayışı gibi etkenler nedeniyle ortaya çıkar. Aldatmanın en belirgin sonuçları arasında ilişkide güvenin zedelenmesi ve duygusal hasarlara yol açması yer alır. Smith Investigation Services, World Population Review ve The Tech Report'un dijital platformları aracılığıyla gerçekleştirilen son araştırma, partnerlerini veya eşlerini en çok aldatan ülkeleri belirledi.

Dünyadaki en sadakatsiz ülkeleri belirlemek için yapılan çalışmada, zirveye ABD yerleşti.

ABD'yi ise Almanya, Birleşik Krallık ve Tayland takip etti. Araştırmaya katılan Amerikalıların yüzde 71'i bir kez bile olsa partnerlerini aldattığını söyledi.

Almanya'da bu oran yüzde 68, Birleşik Krallık'ta yüzde 66 ve Tayland'da ise yüzde 61 olarak kaydedildi.

Türkiye ise bu listede 10. sırada yer alıyor. Sıralamada Brezilya ve Fransa, yüzde 57'lik oranla 5. sırayı paylaşırken, Rusya ise yüzde 53 ile 6. sırada yer aldı.

Japonya, yüzde 49'luk oranla 7. sırada bulunurken, ardından yüzde 46 ile Romanya ve yüzde 44 ile Avustralya geldi.

Türkiye ve Kanada ise yüzde 27'lik aldatma oranıyla 10. sırayı paylaşıyor.