En çok alkol tüketen Avrupa ülkeleri açıklandı

Söz konusu listenin zirvesine yerleşen Estonya’da kişi başına ortalama yıllık alkol tüketimi 15,35 litreyi buluyor. Estonya’yı ise Slovenya, Lüksemburg, Danimarka ve Letonya takip ediyor.

Alkollü içki tüketimi açısından en olumlu tablo gösteren Avrupa ülkeleri arasında ise Yunanistan (6,52 litre), İtalya (7,08 litre) ve İsveç (7,18 litre) yer alıyor. Malta’da da az miktarda alkol tüketildiğine dikkat çekildi.

Yayınlanan sıralama ile ilgili Sputnik’e değerlendirmede bulunan ‘Ayık Rusya’ Başkanı Sultan Hamzayev, ‘Yaptığımız araştırmanın sonuçlarını içeren raporu bilgilendirme amacıyla listede yer alan ülkelerin Rusya’daki büyükelçilikleri ve sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ileteceğiz’ ifadelerini kullandı.

Liste, açık kaynaklardan alınan AB ülkelerinde 15 yaş üzeri yetişkinlerde kişi başına düşen alkol tüketimi ve aşırı içki tüketimi sonucu ölüm sayısına verilerine dayanılarak hazırlandı.