HABER KIBRIS

En çok alkol tüketen Avrupa ülkeleri açıklandı

‘Ayık Rusya’ sivil toplum kuruluşundan uzmanlar, alkollü içki tüketimi ve aşırı alkol tüketimi sonucu ölüm oranı açısından lider konumunda olan Avrupa ülkeleri listesini yayınladı.

ads
29/11/2018

En çok alkol tüketen Avrupa ülkeleri açıklandı

Söz konusu listenin zirvesine yerleşen Estonya’da kişi başına ortalama yıllık alkol tüketimi 15,35 litreyi buluyor. Estonya’yı ise Slovenya, Lüksemburg, Danimarka ve Letonya takip ediyor.

Alkollü içki tüketimi açısından en olumlu tablo gösteren Avrupa ülkeleri arasında ise Yunanistan (6,52 litre), İtalya (7,08 litre) ve İsveç (7,18 litre) yer alıyor. Malta’da da az miktarda alkol tüketildiğine dikkat çekildi.

Yayınlanan sıralama ile ilgili Sputnik’e değerlendirmede bulunan ‘Ayık Rusya’ Başkanı Sultan Hamzayev, ‘Yaptığımız araştırmanın sonuçlarını içeren raporu  bilgilendirme amacıyla  listede yer alan  ülkelerin Rusya’daki büyükelçilikleri ve sağlık alanında  faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ileteceğiz’ ifadelerini kullandı.

Liste, açık kaynaklardan alınan AB ülkelerinde 15 yaş üzeri  yetişkinlerde kişi başına düşen alkol tüketimi  ve aşırı içki tüketimi sonucu ölüm  sayısına verilerine dayanılarak  hazırlandı.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: alkol, tüketen, avupa, ülke, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK YAŞAM

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.