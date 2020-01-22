ABD'li teknoloji şirketi Facebook, bünyesinde bulunan WhatsApp, Messenger, Facebook ve Instagram uygulamalarıyla "en çok indirilen uygulamalar listesi"ndeki ilk 5 uygulama arasında öne çıktı.

ABD merkezli mobil uygulama pazar araştırma şirketi Sensor Tower'in verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019 yılında "en çok indirilen uygulamar listesi"nde; WhatsApp 1. (850 milyondan fazla indirme), TikTok 2. (711 milyon indirme), Messenger 3. (700 milyondan fazla indirme), Facebook 4. (690 milyon indirme) ve Instagram 5. (450 milyona varan indirme) sırada yer aldı.

Facebook şirketi, 2016 yılından bu yana en çok indirilen uygulamalar listesinde ilk 5'te 4 uygulamasıyla yer alırken, şirketin WhatsApp uygulaması uzun yıllardır "en çok indirilen uygulama" olarak zirvedeki yerini koruyor.

22/01/2020 22:27