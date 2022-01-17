En çok kazanan YouTube yıldızları belli oldu

YouTube'dan 2021'de en çok para kazanan içerik üreticilerinin listesi açıklandı.

Forbes'un yayımladığı listede son döneme damgasını vuran birçok YouTuber yer alıyor.

Independent'in haberine göre, YouTuber'lar toplamda 2021'de yaklaşık 300 milyon dolar kazandı ve bu bir önceki yıla kıyasla yüzde 40'lık bir artışa tekabül ediyor. İçerik üreticilerinin kazançlarının yaklaşık yarısı reklam gelirinden geliyor. YouTuberlar ücretlerini daha da artırmak için markalı ürünler piyasaya sürüyor.

10. Minecraft gibi video oyunlar oynayan birden fazla YouTube kanalı yöneten Preston Arsement ise 10. sırada yer alıyor. En çok PrestonPlayz kanalı meşhur olan kullanıcı 16 milyon dolar kazandı.

9. Kardeşi Jake gibi YouTube'un en tanınan yüzlerinden biri olan Logan Paul da 18 milyon dolarla 9. oldu.

8. Zorlu fiziksel aktivitelerle dolu içerikler üreten Dude Perfest kanalıysa 20 milyon dolarla 8. sırada yer aldı.

7. 4 yaşından beri YouTube'da içerik üreten ve şu an 10 yaşında olan Ryan da bu yılın kârlı çıkanları arasında. Ryan's World adlı kanalın 31 milyon takipçisi bulunuyor. 27 milyon dolar kazanan Ryan'ın markasının ürettiği oyuncaklar da var.

6. Listenin şaşırtıcı üyelerinden biriyse 7 yaşındaki Nastya. 40,3 milyon takipçisi olan Nastya 28 milyon dolar kazandı.

5. Çeşitli oyunlar oynadığı videolar paylaşan Unspeakable da 28,5 milyon dolarla listede 5. oldu.

4. Günlük talk show olarak başlayan Rhett and Link kanalıysa zamanla birçok farklı programa imza atarak markayı geliştirdi ve YouTube'un en gözde kanallarından biri haline geldi. 4. sırada yer alan Rhett and Link 2021'de 30 milyon dolar kazandı.

3. Üçüncü sırada video oyun içerikleri üreten Markiplier bulunuyor. Netflix, Hulu gibi platformlara dizi üretmek isteyen Markiplier, 38 milyon dolar kazandı.

2. MMA dövüşçüleriyle karşı karşıya gelen Jake Paul ise 45 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı.

1. Listenin başında kasımda düzenlediği gerçek Squid Game turnuvasıyla kendisinden söz ettiren MrBeast yer alıyor. Ünlü içerik üreticisi 2021'de 54 milyon dolar kazanarak tüm rakiplerini geride bırakmayı başardı.

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17/01/2022 16:13