En çok merak edilen sorular ve cevapları

Kahve içmek sizi ayıltır. YANLIŞ!

Alkol sonrası içilen kahve ayılmanızı sağlamaz. Sadece biraz daha uyanık yapar.

Yeni yemek yediysen havuza atlamadan önce bir saat beklemelisin. YANLIŞ!

Olimpik yüzmeye kalkışmadıysan tok karnına yüzmekte sorun yok.

Beyin hücreleri kendini yenilemez. YANLIŞ!

Bu, çocukken uyuşturucudan uzak durmamız için söylenen nedenlerden biriydi. Ancak beynin öğrenme ve hafıza merkezleri yeni hücreler üretir.

Vücut bir parça sakızı sindirebilmek için 7 yıl harcar. YANLIŞ!

Yanlışıkla yutulan sakızın içerdiği renklendiriciler, tatlandırıcılar ve kıvam artırıcılar mide tarafından sindiriliyor. Geriye kalan sakız mayası ise bağırsaklara gönderilerek 1-2 gün içerisinde dışkı ile atılıyor.

Günde en az 8 bardak su içmelisin. YANLIŞ!

İçtiğiniz tüm içeceklerden hatta yiyeceklerden de su alırsınız. Ancak “8 bardak su” içilmesi gerektiği, bir halk efsanesidir.

Beyninizin sadece yüzde 10’unu kullanırsınız. YANLIŞ!

Bu oran net değildir ve gün içerisinde değişir.