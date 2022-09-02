En çok oksijen yayan 7 bitki

Evde bitki bakmak birçok kişinin sevdiği hobilerden birisidir. Evde bitki bakarken seçtiğiniz bitkilerinde faydalı olmasına özen gösterin. Bazı bitkiler var ki evin havasını temizler ve daha çok oksijen yayar. İşte, evin havasını temizleyip eve oksijen yayan 7 bitki...

1) AŞK MERDİVENİ

Aşk merdiveni çiçeği sık ve oldukça minik yapraklara sahip bir bitkidir. Aşk merdiveni, antimikrobiyal ve antioksidan özelliğe sahip olup bulunduğu odaya oksijen yayar. Aşk merdiveni bitkisinin direkt olarak güneş görmesine lüzum yoktur. Evinizin aydınlık bir yerinde aşk merdiveni bitkisini yetiştirebilirsiniz.

2) DRACEANA (DRAÇENA)

Draceana bitkisi evlerde en çok tercih edilen bitkilerden biri olup eve bol oksijen yayar. Draçena bitkisinin direkt olarak ışık görmesine gerek yoktur. Bu bitki bulunduğu odadaki formaldehit gibi zararlı maddeleri temizleyerek ortama oksijen yayar.

3) BENJAMİN

Benjamin bitkisi öyle bir bitkidir ki, hangi saksıya koyarsanız o kadar büyür. Küçük ve hoş renkli yapraklarıyla salon çiçeklerinin gözdesidir. Evlerin içerisinde yaşayabildiği gibi, yaz mevsiminde balkonda yahut bahçede yetişmeye de müsaittir.

4) KILIÇ ÇİÇEĞİ

Kılıç çiçeği aynı zamanda Peygamber Kılıcı olarak da bilinir. Estetik görünüşe sahip olup bulunduğu odaya temiz hava yayar. Aynı zamanda bakımı da oldukça basit olup fazla ışık görmesinde ve fazla suya ihtiyacı yoktur. Tüm gece boyunca oksijen salgılayıp evin havasını temizler. Tam bir oksijen kaynağı olan kılıç çiçeği ev ve ofis ortamına çok yakışan bir bitkidir.

5) BAMBU PALMİYESİ

Bambu palmiyesi görünüş açısından oldukça asil duran bir bitki olup oksijen veren bitkiler arasındadır. Evin içerisindeki formaldehiti temizleyip evin havasını temizler. Bu bitki güneş ışığını çok seven bir bitki olduğundan pencerenizin pervazına koyabilirsiniz. Bambu palmiyesi bitkisi 3 metreye kadar uzar ve evin içerisine bol oksijen verir.

6) KAUÇUK AĞACI

Kauçuk ağacı ev ortamına hoş bir ambiyans katmakla birlikte bulunduğu odadaki toksinleri yok eder. Yapılan birtakım araştırmalar Kauçuk ağacının, mobilyalarda ve temizlik malzemelerinde bulunan formaldehiti havayı temizlediği ispat edilmiştir. Kauçuk ağacını evinizin gölge olan yerlerine koyabilirsiniz.

7) KASIMPATI

Kasımpatı çiçeği bulunduğu ortamdaki benzen, formaldehit, ksilen ve amonyak gibi kimyasalları yok ederek ortama oksijen bolca oksijen yayar. Harikulade renkleriyle bulunduğu odaya farklı bir atmosfer katar. Ayrıca ev ortamlarına çok yakışan bir bitkidir.

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02/09/2022 19:23