En çok şampiyonluk yaşayan başkan: Dr. Derviş Eroğlu

KTFF tarafından düzenlenen "Şampiyon Başkanlara Vefa" gecesinde, futbol tarihimizin en çok şampiyonluk kazanan başkanı olarak onurlandırılan Dr. Derviş Eroğlu, duygusal bir mesaj yayınladı.

Eroğlu, vefanın önemine dikkat çekerek, geceyi düzenleyen KTFF yönetimine teşekkür etti. Gecede kısa bir de konuşma yapan Eroğlu, amatör ruhla başlayan ve birleştirici bir özelliği olan futbolun bu özelliğinin korunmasını istedi.

Eroğlu'nun yayınladığı mesaj şöyle:

“1955 yılında kurulan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarihinde 6 kez Mağusa Türk Gücü Başkanı olarak şampiyonluk yaşadım.

Zor yıllarda futbol birleştirici bir unsurdu. Dayanışmaydı, sevgiydi, paylaşmaktı, mücadeleydi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, bu akşam düzenlediği Şampiyon Başkanlara Vefa Gecesi’nde yer almak büyük bir gurur.

Başkanlık sürem içerisinde aldığımız 6 şampiyonluk, KTFF tarihi içerisinde de beni “en çok şampiyonluk yaşayan Başkan” yapmıştır. Bu vesile ile bana bu gururu yaşatan hayatta olan yönetici ve futbolcu kardeşlerime ve taraftarlarımıza teşekkür eder, yaşamını yitiren kardeşlerimi şükranla anarım.

Beni eskilere götürdü, eski başkan arkadaşlarımla bir araya getirdi.

Hasan Sertoğlu başkanlığındaki KTFF yönetimine teşekkür ederim.”

Dr. Derviş Eroğlu

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21/12/2021 08:44