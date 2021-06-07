En çok veri toplayan uygulamalar

Bir VPN şirketi en çok kullanıcı verisi toplayan iPad ve iPhone uygulamalarını listeledi.

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07/06/2021

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En çok veri toplayan uygulamalar

Virtual Private Network (Sanal özel ağ - VPN), hizmeti sunan bir şirket iOS işletim sistemine ilişkin yeni raporunu açıkladı.

Surfshark'ın iPad ve iPhone'da en çok kullanıcı verisi toplayan şirketleri listeledi.

Şirketin araştırmasına göre mesajlaşma ve görüntülü arama kategorisinde en fazla veriyi Facebook Messenger topluyor. Bu kategoride en az veri toplayan uygulama ise Cisco Webex Meetings.

Sosyal medya uygulamaları arasında da veri rekoru yine Facebook'a ait. Pandeminin popüler sesli konuşma uygulaması Clubhouse ise en az veri toplayan sosyal medya uygulamalarından.

Ödeme yöntemleri arasında en fazla veriyi PayPal topluyor. En az veri ise MoneyGram'da depolanıyor.

Video izleme siteleri arasında en fazla veri Youtube'da toplanıyor.

Eğer online-dating uygulaması kullanıyorsanız; Badoo en fazla veri toplayan uygulama. Türkiye'de kullanılmayan Zoosk ise en az veri toplayan randevu uygulaması.

İnternetten alışverişte Amazon en çok veriyi depolarken, Etsy listenin sonunda kalıyor.

En çok kişisel veri kullanan ilk 5 uygulama kategorisi:
Sosyal ağ
Yemek Siparişi
Alışveriş
Flört
Ödemeler

En az kişisel veri kullanan ilk 5 uygulama kategorisi:
Tarayıcılar
Fotoğraf Editörleri
Çocuk Uygulamaları
E-posta istemcileri
Hava Durumu

07/06/2021 11:23
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TAGS: ios, Teknoloji, haber, İphone, Alışveriş
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