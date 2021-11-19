En çok yağış alan bölgeler açıklandı

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 16 kilogramla Tatlısu’ya düştüğünü açıkladı.

ads ads ads ads
19/11/2021

ads
ads
ads
En çok yağış alan bölgeler açıklandı

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 16 kilogramla Tatlısu’ya düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, dün 08:00 ile bugün 08:00 saatleri arasında, metrekareye Tatlısu’da 16, Çamlıbel’de 7, Kozanköy’de 5, Esentepe’de ise 4 kilogram; bazı bölgelere de metrekareye bir kilogramın altında yağış düştü.

19/11/2021 11:07
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: yağmur, yağış miktarı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.