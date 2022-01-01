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En çok yağış alan bölgeler açıklandı

Meteoroloji Dairesi, dün 08:00 ile bugün 08:00 arası metrekareye "en fazla 16 kg" yağış düştüğünü belirtti.

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01/01/2022

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En çok yağış alan bölgeler açıklandı

Meteoroloji Dairesi, dün 08:00 ile bugün 08:00 arası metrekareye "en fazla 16 kg" yağış düştüğünü belirtti.

Dairenin verilerine göre, 24 saatte metrekareye "Duç"ta 16 kg, Kozanköy ve Türkeli 10, Selvilitepe 9, Ercan   7, Lefkoşa ve Beyarmudu 6, Akdoğan, Alsancak, Boğaz, Girne ve Kırıkkale 5, Taşpınar, Alevkaya ve Zümrütköy 4, Yakın Doğu Üniversitesi, Güzelyurt ve Vadili 3, Akdeniz, Çayönü, Gemikonağı. Yeşilırmak ve Lefke 2, Çamlıbel ve Kalkanlı'da 1kg, diğer bölgelerde ise 1 Kg’nin altında yağmur aldı.

01/01/2022 13:31
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TAGS: Meteoroloji, haber, yağmur
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