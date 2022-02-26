En Çok Yağış Esentepe Deniz Kenarına Düştü

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26/02/2022

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En Çok Yağış Esentepe Deniz Kenarına Düştü

Meteoroloji Dairesi, 24 saate en çok yağışın metrekare başına 16 kilogram ile Esentepe deniz kıyısına düştüğünü belirtti.

Daire’nin bugün saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte  kaydettiği yağış ölçümlerine göre, metrekare başına  Esentepe deniz 16, Esentepe ve Kalkanlı 7, Tatlısu 5, Beyarmudu, Mallıdağ, Çamlıbel, Yeşilırmak ve Mehmetçik 4, Devlet Üretme Çiftliği, Kozanköy, Balıkesir, Lefkoşa, Serdarlı, Çayırova, Kırıkkale 3, 
Zümrütköy, Güzelyurt, Türkeli, Çayönü, Salamis, Vadili, Selvilitepe, Gazimağusa, Alsancak, Lefke, Boğaz, Ercan, İskele, Taşpınar, Sandallar ve YDÜ’ye 2 kilogram yağış düştü.

26/02/2022 12:10
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TAGS: En Çok Yağış, Esentepe
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