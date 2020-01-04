En çok yağış Gazimağusa'ya düştü

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bugün sabaha kadar en çok yağış alan bölgenin 23 kg/m² ile Gazimağusa olduğunu açıkladı. 

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04/01/2020
HK

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En çok yağış Gazimağusa'ya düştü

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bugün sabaha kadar en çok yağış alan bölgenin 23 kg/m² ile Gazimağusa olduğunu açıkladı. 
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre yağışların bölgelere göre dağılımı şöyle: Beylerbeyi, Karaoğlanoğlu 19, Kaleburnu 18, Boğaz 16, Sipahi, Yenierenköy, Ziyamet 13, Alayköy 11, Dipkarpaz 10, Alevkaya, Lefkoşa 9, Akıncılar, Çayönü 8 kg/m². 
Yağış alan diğer yörelerde ise, 1 ile 7 kg/m² arası yağış ölçüldü. 

04/01/2020 12:13
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TAGS: yağmur, yağış, haber, kıbrıs, mağusa
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