En çok yağış hangi bölgeye düştü?

Meteoroloji Dairesi; Mallıdağ, Değirmenlik, Karaoğlanoğlu, Lefkoşa, Beylerbeyi ve Dipkarpaz’da metrekareye 40 ile 63 kilogram arasında yağış düştüğünü açıkladı.



Meteroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, bugün saat 08:00 itibarıyla son 24 saatte, metrekareye Mallıdağ’da 63, Değirmenlik’te 58, Karaoğlanoğlu’nda 51, Lefkoşa’da 44, Beylerbeyi ve Dipkarpaz’da 40, Kantara’da 32, Yenierenköy’de 28, Ziyamet’te 27, Girne ve Tatlısu’da 25 kilogram yağış kaydedildi.