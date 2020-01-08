En çok yağış Karaoğlanoğlu bölgesine düştü

Meteoroloji Dairesi en çok yağışın Karaoğlanoğlu bölgesine düştüğünü duyurdu.

Daireden yapılan açıklamaya göre, 7-8 Ocak tarihinde 08:00 – 08:00 (l) arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle.

“Karaoğlanoğlu: 62 Kg/m²; Girne: 60 Kg/m²; Beylerbeyi: 51 Kg/m²; Boğaz: 38 Kg/m²; Selvilitepe: 31 Kg/m²; Esentepe: 24 Kg/m²; Yeşilırmak: 21 Kg/m²; Tatlısu, Zafer Burnu, Koruçam, Alsancak, Kozanköy: 20 Kg/m²; Çamlıbel: 14 Kg/m²; Dipkarpaz:11 Kg/m²; diğer yörelerimizde ise 1 ile 10 kg/m² arası yağış kaydedildi”.

08/01/2020 14:49