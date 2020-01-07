En çok yağış Karpaz'a düştü

Meteoroloji Dairesi verilerine göre, dün ve gece, en çok yağışı Karpaz bölgesi aldı.

Meteoroloji Dairesi tarafından dün 08:00 ile bugün 08:00 saatleri arasında yapılan ölçümlerde, metrekareye, Mehmetçik’e 49; Yenierenköy ve Ziyamet’e 43, Akıncılar’a 38; Gazimağusa ve Sipahi’ye 33, İskele’ye 29, Girne’ye 28, Doğancı’ya 27; Karaoğlanoğlu ve Esentepe’ye 26, Kaleburnu ve Zafer Burnu’na 22; Geçitkale ve Dipkarpaz’a 21 kilogram yağış düştü.

Geriye kalan bölgelerde 20 kilogramın altında yağış oldu.

07/01/2020 13:17