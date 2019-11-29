En Çok Yağış Mehmetçik’e Düştü

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın metre kareye 16 kilogram ile Mehmetçik’e düştüğünü açıkladı. 

ads
29/11/2019
HK

ads
En Çok Yağış Mehmetçik’e Düştü

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın metre kareye 16 kilogram ile Mehmetçik’e düştüğünü açıkladı. 
Daireden yapılan yazılı açıklamada, bu sabah saat 08:00 itibarıyla, son 24 saatte gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımına yer verildi. 
Buna göre Mehmetcik 16 kg/m², Çayırova 4 kg/m² yağış alırken, Esentepe, Kantara ve Koruçam’a 1 kg/m² yağış düştü. 
Selvilitepe, Tatlısu, Çamlıbel ve Güzelyurt yörelerinde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi. 

29/11/2019 13:55
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: yağmur, yağış, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.