En çok yağış metrekareye 2 kilogram olarak kaydedildi

Meteoroloji Dairesi dün sabah ile bugün sabah arası en çok yağışın metrekareye 2 kilogram olarak kaydedildiğini belirtti.

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22/01/2025
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En çok yağış metrekareye 2 kilogram olarak kaydedildi

Meteoroloji Dairesi dün sabah ile bugün sabah arası en çok yağışın metrekareye 2 kilogram olarak kaydedildiğini belirtti.

Daireden yapılan açıklamaya göre, bu sabah itibarıyla son 24 saatte, metrekareye Bostancı ve Doğancı'da 2; Gaziveren, Zümrütköy, Güzelyurt, Yeşilırmak, Kalkanlı, Lefke, Taşpınar, Akdeniz, Kozanköy, Selvilitepe, Çamlıbel, Koruçam, Türkeli, Alsancak ve Gemikonağı'nda 1 kilogram yağış düştü.

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