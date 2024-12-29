En çok yağış nereye düştü?

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29/12/2024

En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 16 kg ile Esentepe’de kaydedildiğini belirtti.

Esentepe’yi metrekareye 15 kg ile Lefkoşa, 9 kg ile Taşkent ve 8 kg ile  Yakın Doğu Üniversitesi, Çayırova ve Ziyamet takip etti.

Yağmur yağan diğer yerlerdeki yağış miktarları şöyle:

 “Zafer Burnu, Gönyeli ve Geçitkale 7 kg/m², Dipkarpaz 6 kg/m², Devlet Üretim Çiftliği, Mallıdağ, Boğaz, Lefke ve Sipahi 5 kg/m², Kaleburnu, Bostancı, Mehmetçik 4 kg/m².”

 

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