En çok yağış nereye düştü?

Daireden yapılan açıklamaya göre, 24 – 25 Ekim 08.00 – 08.00 arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Gaziveren 28 Kg/M², Yeşilırmak 15 Kg/M², Beyarmudu 13 Kg/M², Pile 11 Kg/M², Güzelyurt 10 Kg/M², Gazimağusa, Gemikonağı, Doğancı 9 Kg/M², Salamis, Zafer Burnu, Kalkanlı, Mehmetcik, Kantara 7 Kg/M², Akdoğan, Çayönü, Alevkaya, Tatlısu 6 Kg/M², Kozanköy, Esentepe, Akıncılar, Ziyamet 5 Kg/M².

Yağış alan diğer yörelerde ise 0,4 İle 4 Kg/M² arası yağış kaydedildi.