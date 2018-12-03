En çok yağış nereye düştü?





Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Karaoğlanoğlu 98 kg/m², Alsancak 44 kg/m², Dipkarpaz 29 kg/m², Ziyamet 19 kg/m², Vadili 16 kg/m², Girne 13 kg/m², Mehmetcik, Kantara 10 kg/m², Selvilitepe 8 kg/m², Yenierenköy 7 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği, Yeşilırmak6 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.