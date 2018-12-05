En çok yağış nereye düştü?



Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Sipahi, Zafer Burnu 97 kg/m², Yenierenköy 61 kg/m², Geçitkale 52 kg/m², Gazimağusa 51 kg/m², Gönendere 40 kg/m², Mallıdağ 38 kg/m², Dipkarpaz 37 kg/m², Mehmetcik 35 kg/m², İskele 32 kg/m², Ziyamet 28 kg/m², Girne 27 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,4 ile 25 kg/m² arası yağış kaydedildi.