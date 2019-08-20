En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasını kapsayan 24 saatlik sürede ülke genelinde en çok yağışın metrekareye 72 kg ile Esentepe’de kaydedildiğini açıkladı.

Diğer yağış alan bölgelerden Alayköy’e 48, Taşkent’e 34, Alevkaya’ya 31, Yakın Doğu Üniversitesi’ne 13, Tatlısu’ya da 9 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde ise 1-2 kg/metrekare yağış kaydedildi.