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En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi, Gemikonağı ile Bostancı’nda metrekarede 5 kilogram yağış kaydedildiğini açıkladı.

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16/10/2019
HK

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En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi, Gemikonağı ile Bostancı’nda metrekarede 5 kilogram yağış kaydedildiğini açıkladı.
Daire, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasında yörelere göre yağış oranlarını şöyle duyurdu:
“Gemikonağı ve Bostancı 5 kilogram; Geçitkale, Akdoğan, Beyarmudu, Doğancı, Kalkanlı ve Taşpınar 4 kilogram; Alayköy ve Tatlısu 3 kilogram; Pile, Kırıkkale, Mallıdağ, Yeşilırmak, Gaziveren ve  Zümrütköy 2 kilogram.”

16/10/2019 13:20
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TAGS: haber, kıbrıs, Meteoroloji Dairesi, yağış
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