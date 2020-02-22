En çok yağış nereye düştü?

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22/02/2020

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En çok yağış nereye düştü?

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 18 kg ile Girne ve Karaoğlanoğlu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Girne, Karaoğlanoğlu 18 kg/m², Mehmetçik, Mağusa 16 kg/m², Akdoğan   15 kg/m², Tatlısu  12  kg/m², Salamis, Çamlıbel, Beyarmudu 11 kg/m², Kalkanlı, Ziyamet 10 kg/m², Lefkoşa, Türkeli 9 kg/m², Lefke,  Geçitkale, Devlet Üretme Çiftliği, Koruçam  8 kg/m², Alsancak, Alayköy 7 kg/m², Alevkaya, Ercan, Dipkarpaz, Güzelyurt, Kırıkkale  6 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.

22/02/2020 13:15
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TAGS: yağış, Meteoroloji Dairesi, yağmur, Karaoğlanoğlu, Girne, haber, kıbrıs
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