En çok yağış Yeşilırmak'a düştü

24 saat içerisinde en fazla yağış metre kareye 29 kilogram ile Yeşilırmak’ta kaydedildi.

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14/01/2021

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En çok yağış Yeşilırmak'a düştü

 Meteoroloji Dairesi verilerine göre  son 24 saat içerisinde en fazla yağış metre kareye 29 kilogram ile Yeşilırmak’ta kaydedildi.
Bu sabah saat 08.00 itibarıyla yörelere göre gerçekleşen yağış dağılımı şöyle:
Çamlıbel 19 kg/m²; Kalkanlı  12 kg/m²; Koruçam, Gaziveren, Lefke, 10  kg/m²; Kozanköy, Zeferburnu, Akdeniz, Alsancak 9  kg/m²; Doğancı 8 kg/m²;   Boğaz, Karaoğlanoğlu 7 kg/m², Zümrütköy 6  kg/m², Sipahi, Taşpınar 5  kg/m².

14/01/2021 13:20
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TAGS: En çok yağış, yeşiırmak, haberkırbıs,
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