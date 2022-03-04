En Çok Yağış Yeşilirmak’a Düştü

Meteoroloji Dairesi, 24 saatte en çok yağışın Yeşilırmak’a düştüğünü kaydetti.

Meteoroloji Dairesi, dün 08:00 ile bugün 08:00 arasında metrekareye düşen yağmurun, Yeşilırmak’ta 12, Kalkanlı’da 7, Boğaz, Gemikonağı ve Türkeli’de 6, Çamlıbel, Lefke ve Alsancak’ta 5, Zümrütköy, Alayköy, Akdeniz, Bostancı, Geçitkale, Güzelyurt, Zafer Burnu, Selvilitepe ve Kozanköy’de 4, Doğancı’da da 3 kilogram olduğunu belirtti.

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04/03/2022 13:50