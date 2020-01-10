En Çok Yağış Yine Karpaz’a

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağmurun metrekareye 29 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini açıkladı.

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10/01/2020
HK

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En Çok Yağış Yine Karpaz’a

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağmurun metrekareye 29 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Dipkarpaz’ı metrekareye 8 kg ile Kaleburnu ve Ziyamet; 6 kg ile Sipahi ve 5 kg ile Yenierenköy takip etti.

Yağmur alan diğer yerlerde ise 5 kg/m²’nin altında yağış ölçüldü.

10/01/2020 13:11
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TAGS: yağmur, yağış, haber, kıbrıs, karpaz, dipkarpaz
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