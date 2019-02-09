HABER KIBRIS

En Çok Yağışı 36 Kg İle Sipahi Aldı

ads
09/02/2019

En Çok Yağışı 36 Kg İle Sipahi Aldı

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan, bugün sabaha kadar en çok yağış alan bölgenin 36 kg/m2 ile Sipahi olduğunu açıkladı. 

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Dipkarpaz ,Akdeniz’e 14, Gazimağusa’ya13, Salamis’e 12, Mehmetçik ve Yeşilırmak’a 11, Zaferburnu, Çayönü’ne 10, İskele, Mallıdağ’a 8, Kantara’ya 7, Beyarmudu, Çayırova, Gemikonağı,Güzelyurt, Tatlısu, Yenierenköy’e ise 6’şar kg/m2’ye yağmur düştüğünü kaydetti. 
Diğer yörelerde ise 1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Sipahi, hava durumu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.