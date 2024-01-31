En çok yağışı Geçitkale ve Koruçam aldı

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31/01/2024

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En çok yağışı Geçitkale ve Koruçam aldı

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu yana en çok yağış alan bölgenin metrekareye 174 kg ile Geçitkale, 119 kg ile Koruçam olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bugün sabaha kadar yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı.

Buna göre yörelerin aldığı yağış miktarları şöyle:

“Çamlıbel 66  kg/m², Kozanköy 63 kg/m², İskele 61 kg/m², Alsancak 60 kg/m², DÜÇ 57 kg/m², Mallıdağ 53 kg/m², Akdeniz 51 kg/m², Girne,Dipkarpaz 49 kg/m², Yenierenköy 48 kg/m², Karaoğlanoğlu 46 kg/m².”

Diğer yörelerde ise 2 ile 45 kg/m² arasında yağış kaydedildi.

31/01/2024 11:40
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TAGS: Geçitkale, Koruçam, haber
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