En çok yağışı Koruçam ve Beylerbeyi aldı

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11/01/2024

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En çok yağışı Koruçam ve Beylerbeyi aldı

Meteoroloji Dairesi dün ve bugün en çok yağışı metrekareye 21 kilogramla Koruçam, 18 kilogramla Beylerbeyi’nin aldığını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre yağış alan diğer bölgeler şöyle;

Yeşilırmak 16 kg/m²; Ziyamet 11 kg/m²; Karaoğlanoğlu 10 kg/m²; Alsancak, Alevkaya ve Gönyeli 9 kg/m²; Taşkent ve Boğaz 8 kg/m²; Yenierenköy ve Girne 7 kg/m²; Alayköy ve Sipahi 6 kg/m²; Çamlıbel, Selvilitepe, Gönendere ve Kalkanlı 5 kg/m².

Yağış alan diğer yörelerde ise metrekareye 5 kg'dan az yağış düştü.

11/01/2024 11:22
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TAGS: Yağış, nereye, düştü,
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