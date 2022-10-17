En çok yağışı metrekareye 56 kilogramla Pile aldı

 Meteoroloji Dairesi, en çok yağışı metrekareye 56 kilogramla Pile’nin aldığını duyurdu.

ads ads ads ads
17/10/2022

ads
En çok yağışı metrekareye 56 kilogramla Pile aldı

 Meteoroloji Dairesi, en çok yağışı metrekareye 56 kilogramla Pile’nin aldığını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bugün sabaha kadar gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.

Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle;

Koruçam 34 kg/m², Akdeniz, Çayırova, Alevkaya, Serdarlı 28 kg/m², Akdoğan, Esentepe, Kırıkkale 27 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği 26 kg/m², Beyarmudu, Mehmetçik 23 kg/m², Çamlıbel, Gemikonağı 22 kg/m², Ercan, Vadili 21 kg/m², Geçitkale, Kalkanlı, Gazimağusa 20 kg/m².

Diğer yörelerde ise 1-19  kg/m² arası yağış kaydedildi.

17/10/2022 11:55
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: hava durumu, yağış miktarları
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.