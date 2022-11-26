En çok yağışı Zaferburnu ile Lefke aldı

Ülke genelinde yağışlar etkili oldu. Sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte en çok yağışı metrekareye 24 kilogramla Zaferburnu ile Lefke aldı.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle;

Çamlıbel, Dipkarpaz 22 kg/m², Yeşilırmak 20 kg/m², Akdeniz 19 kg/m², Kalkanlı 17 kg/m², Doğancı, Gemikonağı, Kantara 16 kg/m², Yenierenköy 14 kg/m², Zümrütköy 13 kg/m², Kozanköy 12 kg/m².

Yağış alan diğer yörelere ise; 0.1 ile 11.0 kg/m² arası yağmur yağdı.

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26/11/2022 12:42