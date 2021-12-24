En çok Yeni Erenköy yağış aldı

Meteoroloji Dairesi dün en çok yağışın Yeni Erenköy’e düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 22 Aralık 08.00’den 23 Aralık 08.00’e kadar kaydedilen yağışın bölgelere göre dağılım şöyle:

“Yenierenköy: 35 Kg/M²; Sipahi: 29 Kg/M²;Kantara:10 Kg/M²;Tatlısu:9 Kg/M²;Koruçam:8 Kg/M²; Bostancı: 7 Kg/M²; Boğaz, Karaoğlanoğlu, Selvilitepe, Alayköy:6 Kg/M²; Lefke: 5 Kg/M²; Türkeli, Zümrütköy, Lefkoşa: 4 Kg/M².”

Açıklamada, diğer yörelere ise 0,1 ile 3 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.

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24/12/2021 13:28