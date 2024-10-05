En düşük maliyetli hava yolu şirketi iflasın eşiğinde

Amerika Birleşik Devletleri, Karayipler ve Latin Amerika genelinde tarifeli uçuşlar gerçekleştiren Spirit Airlines, pandemi nedeniyle yaşadığı olumsuzlukların ardından karşı karşıya kaldığı zorlukların üstesinden gelmeyerek iflasın eşiğine geldi.

SPİRİT AİRLİNES İFLASIN EŞİĞİNE GELDİ

Havacılık sektöründe yaşanan ekonomik krizler bir şirketi daha vurdu. Spirit Airlines, JetBlue’ya satışın engellenmesinin ardından mali krizle boğuşuyor. Şirket, 21 Ekim’e kadar acil finansman sağlamak zorunda ve iflas koruma başvurusu yapmayı değerlendiriyor.

Potansiyel iflas başvurusu, Spirit'in JetBlue Airways ile 3,8 milyar dolarlık başarısız birleşmesinin ardından geldi. JetBlue, 2022'de Spirit ile birleşme planlarını duyurdu, ancak taşıyıcılar düzenleyici zorlukları gerekçe göstererek Mart ayında planı sonlandırdı.

Spirit Airlines’ın yaklaşık 3 milyar dolar borç altında olduğu ve son altı çeyreğin beşinde zarar ettiği belirtiliyor. Ayrıca şirketin, önümüzdeki çeyrekte daha büyük bir mali kayıpla karşılaşacağı tahmin ediliyor.

Spirit CEO'su Ted Christie o dönem yaptığı açıklamada, "Danışmanlarımız ve JetBlue ile seçeneklerimizi görüştükten sonra, mevcut düzenleyici engellerin birleşme anlaşması kapsamında bu işlemi zamanında kapatmamıza izin vermeyeceği sonucuna vardık" demişti.