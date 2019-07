En ekonomik market ''LEDİ'' açıldı

Ledi Discount Market Ltd. bir ilke imza atarak “discount market” konseptinde hizmet verecek Ledi Discount’un açılışını Çatalköy’de gerçekleştirdi.

Ledi “Discount Market” konsepti ile Türkiye’deki Şok, A101 zincir marketler şeklinde çalışacak, ekonomik olarak zor bir süreçten geçen ülkemize nefes aldıracak bir anlayışla hizmet verecek.

Ledi’nin açılışına Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yönetim kurulu üyeleri Rüstem Önkal, Pınar Menteş Önkal, İpek Menteş ve çok yoğun bir kalabalık katıldı.

Taçoy: İndirim mağazacılığı konseptiyle tanışıyoruz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Bu mağaza tabii ki değişik bir konsept bir indirim mağazası. Ledi’de pek çok ürün piyasadan çok daha uygun fiyatla satılacak. Discount denince akla indirim gelir bu mağazanın da adında indirim var. Onun için bu ismin iyi ve geniş bir mekanda sunulmasının güzelliğini hep birlikte yaşacağız” dedi.

Taçoy, Ledi Discount’un konseptini yaratan ve başarıyla uygulayan tüm ekibe teşekkür ederek, bu markanın daha birçok noktada açılması temennisini iletti.

Yergin: Discount market konseptini ilk kez ülkemize getiriyoruz

Ledi Discount Market Ltd. İnsan Kaynakları Müdürü Erkan Yergin “Tüketicinin aylık toplu alışverişi açısından, özellikle kuru gıda ve temizlik gibi toplu alınabilen ürünler için çok ekonomik bir konseptten bahsediyoruz. Amacımız, tüm giderleri minimumda tutup tüketiciye en ucuz alışverişi sağlamak. Ülkemiz için çok faydalı olacağına inandığımız bir yatırım oldu. Daha ucuz olsun diye daha kalitesiz ürün almak yerine kaliteli ama ucuz ürün sağlamak istediğimiz için bu yatırımı gerçekleştirdik. Bu konsepti ülkemize ilk kez getirmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Ledi’den en iyi fiyat, kolay alışveriş, kaliteli ürün ve en iyi hizmet

Konuşmasını Ledi’nin sunacağı avantajlarla sürdüren Yergin, en iyi fiyatı, kolay alışveriş imkanını kaliteli ürün ve en hizmeti Ledi’de sağlayacaklarını belirtti.

En iyi fiyat avantajını dönemsel olarak değil her gün her zaman sunacaklarını ifade eden Yergin, az sayıda ürünü kafa karıştırmayan raf sistemleriyle rahat görünecek şekilde yerleştirileceğini söyledi. Yergin, iyi hizmet verme anlayışını her zaman sürdüreceklerini güler yüz ve dost hizmetin eksiksiz şekilde sağlanacağını ifade etti.

Ledi nasıl daha ucuz?

Yergin, daha ucuz olabilmek için çok kalabalık bir ekibin fedakarca uzun zamandır çalıştığını ifade ederek, münhasırlık anlaşmalarıyla tedarikçilerden çok daha uygun maliyetle ürünleri alacaklarını aynı zamanda Türkiye ve 3. ülkelerdeki üreticilerden ürünleri direkt olarak ithal edileceğini söyledi.

Yergin, şirket olarak tüm giderler minimize edilerek minimum kâr marjını uygulayacaklarını böylece halka çok daha uygun fiyatlarla hizmet vereceklerini belirtti.

800 metrekare market alanı ve 80 araçlık park yeri

Yergin marketle ilgili şu bilgileri verdi:

Çatalköy’de Cratos Otel yanında bulunan Ledi’nin 800 metrekare market alanında 12 personeliyle, 1500 daimi ürün ve 80 araçlık park yeriyle hizmet vereceğini belirtti.

Yergin, “Tüm halkımızı Ledi’nin rekabetçi fiyatlarıyla tanışmaları için marketimize bekliyoruz, ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.