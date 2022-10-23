En eski köpek ırklarından olan Çin aslanları hakkında 9 ilginç bilgi

Kabarık kürkü ve rengi nedeniyle halk arasında 'Çin aslanı' olarak bilinen çov çov cinsi köpekler, oldukça uzun zamandır insanlarla beraber yaşıyorlar. Sevimli yüzleri ve kabarık vücutları ile insanda sarılma hissi uyandıran chow chow yani çin aslanı cinsi köpeklerin duyunca hem şaşıracağınız hem de sevginizin daha da artacağı bazı ilginç özellikleri var.

Öncelikle belirtmeliyiz ki bir köpek beslemek istiyorsanız bu canlıların ticaretin yapan insanlara para vermek yerine sokakta sıcak bir yuva arayan yüzbinlerce köpekten birini sahiplenebilirsiniz. Çov çov ya da İngilizce adıyla chow chow cinsi köpekler denilince aklınızda bir tür canlanmıyor olabilir ama eminiz Çin aslanı köpeği dediğimiz zaman hemen bu sevimli cins gözünüzün önüne gelecektir.

Kabarık kürkü ve rengi nedeniyle Çin aslanı olarak adlandırdığımız çov çov cinsi köpekler, en eski köpek ırklarından bir tanesidir. İyi huylu ve sevecen olmaları da bu yüzdendir ancak tüm köpekler gibi zamanında sosyalleştirilmezse tehlikeli mi diye akıllarda soru işareti bırakacak davranışlar sergileyebilir. Gelin çov çov cinsi Çin aslanı köpeğinin ilginç özelliklerine yakından bakalım ve bu sevimli köpek cinsini biraz daha yakından tanıyalım.

Çov çov cinsi Çin aslanı köpeğinin ilginç özellikleri:

En eski köpek ırklarından bir tanesidir.

Chow chow adının özel bir anlamı yoktur.

Çov çov cinsinin bazı fiziksel özellikleri tam anlamıyla benzersizdir.

Ne yaparsanız yapın, bir Çin aslanı köpeğini asla suya sokmayın.

Bir çov çovun eve geldiğiniz zaman sizi kapıda karşılamasını beklemeyin.

Çin’de bulundukları dönemde pek çok önemli göreve sahiptiler.

Sigmund Freud, Çin aslanı köpeğini seanslarında kullanıyordu.

Çov çov cinsi Çin aslanı köpeği tehlike mi sorusunun yanıtı biraz karışık.

Evde bir çov çov bakmak bazen çok zor olabilir.

En eski köpek ırklarından bir tanesidir:

Kesin olarak bilinmiyor ancak çov çov cinsi Çin aslanı köpeğinin yaklaşık 3 bin yıldır bizimle birlikte olduğu düşünülüyor. 11. yüzyıl metinlerinde bahsedilen Çin aslanı, Marco Polo’nun bazı seyahatnamelerinde de kendini yer bulmuştur. Tibet mastiff cinsi ile Sibirya samoyed cinsinin çiftleşmesi sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor. Bu çiftleşmenin önce Norveç bölgesinde yaşandığı ve türün Moğollar ile birlikte daha sonra Çin’e gittiği tahmin ediliyor. Tibet manastırlarında benzer ırk köpekler görmek mümkün.

Chow chow adının özel bir anlamı yoktur:

Ülkemizde Çin aslanı ya da çov çov olarak bilinse de bu ırkın dünyada adı İngilizce Chow Chow şeklindedir. Bu adı birkaç yüzyıl önce almıştır. İngilizler, 18. yüzyılda Çin ile ticaret yapmaya başladılar. Çince cha kelimesi karışık anlamına gelmektedir. Bu kelimeden türetilerek kullanılan chow chow ikilemesi o dönemde Çin’den gelen her türlü ürün için kullanılırdı. Muhtemelen bu cins de Çin’den geldiği zaman chow chow olarak anıldı ve en sonunda onun cins adı olarak günümüze kadar geldi.

Çov çov cinsinin bazı fiziksel özellikleri tam anlamıyla benzersizdir:

Çin aslanı köpeği denilince pek çoğumuzun aklına tarçın rengi gelir ancak American Kennel Club'a göre bu cinsin siyah, tarçın, krem, yoğun kırmızı, beyaz ve mavi - gri renkleri de bulunmaktadır. Evrildikleri coğrafya ve ataları nedeniyle tüyleri kendilerini soğuktan korumak için kalın ve uzundur. Dilleri ise diğer köpeklerin aksine pembe değildir, büyüdükçe mavi - siyah renge sahip bir dilleri olur.

En ilginç özellikleri şüphesiz dişleridir çünkü pek çok köpek ırkının 42 dişi varken Çin aslanı köpeğinin 44 tane dişi vardır. Bunun nedeni tam olarak bilinmiyor. Dikkatli bakarsanız bir çov çov köpeğinin arka ayaklarının eklemli değil düz olduğunu fark edersiniz. Bu özellik sayesinde kalçaları dik yürürler ve son derece heybetli görünürler.

Ne yaparsanız yapın, bir Çin aslanı köpeğini asla suya sokmayın:

Köpeklerin en karakteristik özelliklerinden bir tanesi suya atlayınca usta bir yüzücüye dönüşmeleridir ama çov çov, bildiğiniz köpeklere benzemez. Evrimsel olarak her türlü coğrafi koşulda yaşamışlardır ama deniz, nehir, göl kenarı nedir bilmezler. Üstelik kürkleri o kadar yoğun ve kalındır ki bir insanın kışlık bir mont ile suya atlamasına benzer. Elbette bir köpek olduğu için iyi kötü yüzer ama kürkü ıslanıp ağırlaştığı için boğulma ihtimali çok yüksektir. Bu yüzden Çin aslanı köpeğini sudan uzak tutun ve illa serinlemek isterse hortumla biraz su sıçratın.

Bir çov çovun eve geldiğiniz zaman sizi kapıda karşılamasını beklemeyin:

Çov çov uyumlu ve sevimli bir köpektir. Ancak diğer köpek cinsleri gibi sahibinin etrafında dönüp de sevgi beklemez. Eve geldiğiniz zaman sizi kapıda karşılamak yerine rahat bir köşede kedi gibi uzanmış neler olup bittiğini gözlemlerken bulabilirsiniz. Çok oyuncu bir cins değildir ama iyi bir şey yaptığı zaman kulağının arkasını kaşımak gibi küçük takdir hareketleri hoşuna gidecektir.

Çin’de bulundukları dönemde pek çok önemli göreve sahiptiler:

Günümüzde köpekleri birer dost olarak evimizde besliyor olsak da aslında bu canlıların bizimle beraber evrimleşme nedenleri işe yarar olmalarıydı. Kuzey bölgelerinden Çin’e gelen ilk çov çov köpekler yavruluk dönemlerinden itibaren sıkı bir eğitime tabi tutularak avcılık, bekçilik, kızak çekmek, sığır gütmek gibi görevlerde kullanılıyorlardı. Tang hanedanı imparatorlarının 10 bin adam ve 5 bin çov çovdan oluşan özel ekipleri vardı.

Sigmund Freud, Çin aslanı köpeğini seanslarında kullanıyordu:

Psikanalizin babası olarak bilinen Sigmund Freud’un Jofi adını verdiği bir çov çov cinsi Çin aslanı köpeği vardı. Bu köpek özellikle çocuklarla yaptığı seanslarda yanında olurdu çünkü katılımcıların rahatlamasını sağlardı. Freud bu durumu şu cümlelerle anlatmıştır; “Köpekler, saf sevgiden aciz olan insanlardan farklı olarak sevgi ve nefreti karıştırmadan arkadaşlarını sever, düşmanlarını ısırır.”

Çov çov cinsi Çin aslanı köpeği tehlike mi sorusunun yanıtı biraz karışık:

Kabul etmek gerekiyor ki tüm hayvanlar yapısı gereği biraz tehlikelidir. Çünkü insan medeniyeti hayvanlar için geçerli değildir ve onlar yabancı gördüklerine saldırma eğilimine sahiplerdir. Tüm köpekler gibi çov çov cinsi Çin aslanı köpeği de zaman zaman saldırgan davranışlar sergileyebilir ancak özel bir saldırganlık durumu söz konusu değildir. Tüm köpekler gibi henüz bir yavruyken hem insanlarla hem de diğer hayvanlarla birlikte sosyalleştirilirse bu tür eğilimlerden uzaklaşacaktır. Agresif davranmaması için yeterli egzersiz yapması gerektiğini de unutmayın.

Evde bir çov çov bakmak bazen çok zor olabilir:

Çov çov cinsi Çin aslanı köpeğinin bakımı da diğer köpek türleri kadar zordur. Kendi cinslerine özel hastalıkları vardır, düzenli egzersiz yapmaları gerekir, midelerini rahatsız etmeyecek mamalarla beslenmelidirler ve en önemlisi yavruyken başlayarak hayat boyu süren bir sosyalliğin içinde olmalıdırlar. Pek çok uzun tüylü köpek ırkı gibi ve hatta daha fazla tüy dökebilirler. Bu nedenle bu tür kaygılarınız varsa evde bir çov çov beslemeden önce bir kez daha düşünün.

Binlerce yıldır insanlarla birlikte olan çov çov cinsi Çin aslanı köpeğinin ilginç özelliklerinden bahsederek bu tür hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik.

Bu habere tepkiniz:



23/10/2022 21:04