En fazla kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılarak eski takımı Manchester United'a dönen 36 yaşındaki Ronaldo, 125 milyon dolarla 2021 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 110 milyon dolar kazancıyla Ronaldo'nun ardından ikinciliği elde etti.

Paris Saint-Germain takımında forma giyen Brezilyalı Neymar, 95 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.

Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:

Futbolcu Kulüp Gelir (dolar) 1 Cristiano Ronaldo Manchester United 125 milyon 2 Lionel Messi PSG 110 milyon 3 Neymar PSG 95 milyon 4 Kylian Mbappe PSG 43 milyon 5 Muhammed Salah Liverpool 41 milyon 6 Robert Lewandowski Bayern Münih 35 milyon 7 Andres Iniesta Vissel Kobe 35 milyon 8 Paul Pogba Manchester United 34 milyon 9 Gareth Bale Real Madrid 32 milyon 10 Eden Hazard Real Madrid 29 milyon

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22/09/2021 13:01