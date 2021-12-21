KKTC’de Covid-19 nedeniyle ölüm sayısı artıyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün Covid-19 teşhisiyle tedavi gören iki kişinin daha hayatını kaybetmesi ile KKTC'de bir günde kaybedilen hasta sayısı 5 oldu.

Bu sabah 56, 87 ve 74 yaşındaki hastaların hayatını kaybetmesinin ardından Acil Durum Hastanesi Yoğun bakımda tedavi gören 64 yaşındaki Fatma Yıldız ve 75 yaşındaki Mustafa Serdengeçti de hayatını kaybetti.

56 yaşındaki Ruhi Ünal ,87 yaşındaki Şerife Keresteci ve 74 yaşındaki Aysel Kambur isimli hastalar da bu sabah Covid-19 nedeniyle vefat etmişti.

KKTC’de bugün en fazla ölümün yaşandığı gün olurken, Covid-19 nedeniyle kaybedilen hastaların toplam sayısı 132'ye yükseldi.

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21/12/2021 15:36