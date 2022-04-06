En fazla vaka yine Lefkoşa'da

Haber Kıbrıs-Özel

Ülkemizde son bir haftada Covid-19 vakaları yeniden yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta içerisinde 29 Mart günü KKTC’de bin 32 vaka ile günlük vaka rekoru kırıldı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin haftalık olarak Sağlık Bakanlığı kaynaklarından yaralanarak hazırladığı verilere göre önceki hafta ülke genelinde aktif vaka sayısı 6 bin 204 iken bu hafta yüzde 12,8 artış göstererek 7 bin bandına çıktı.

Bir hafta içerisinde ülke genelinde toplam 5 bin 346 yeni vaka saptanırken hafta içerisinde toplam 121 bin 2018 test yapıldı.

Öte yandan KKTC’de son bir hafta içerisinde 9 kişi Covid-19 nedeniyle vefat etti.

En fazla vaka Lefkoşa’da

Bölgelere göre vaka rakamlarına baktığımızda en fazla Covid-19 vakasının 2 bin 275 yeni vaka ile Lefkoşa’da olduğu görülüyor. Ülke geneli vakaların yüzde 42,56’sı Lefkoşa’da görülürken, Lefkoşa’yı yüzde 24,78 oranı ile Gazimağusa takip ediyor. Öte yandan Lefke’de geçtiğimiz hafta içerisinde sadece 142 vaka saptandı.

Bin 32 vaka ile rekor kırıldı

KKTC’de salgının başından beri en yüksek vaka rekoru geçtiğimiz hafta kırıldı. 29 Mart günü ülke genelinde bin 32 yeni vaka saptandı. Bin 32 yeni vaka rekorundan önce KKTC’de en çok vaka 6 Ocak 2022 tarihinde bin 1 vaka saptanmıştı.

70 yaş üstü 147 kişi vefat etti

Ülkemizde salgının başladığı ilk günden bugüne toplam 225 kişi vefat etti. Vefat edenlerin cinsiyetlerine baktığımızda ise 121’e 104 oranı ile erkek hastaların daha fazla hayatını kaybettiğini görüyoruz.

Öte yandan 0-29 yaş arası ölüm oranına bakıldığında ise 3 kişi vefat etti.

Bir haftada 5 vefat can kaybı

Aylara göre Covid-19 kaynaklı vefat oranlarına baktığımızda en yüksek oranın Aralık 2021’de 38 vefat olduğu dikkat çekiyor. Öte yandan Nisan ayının ilk haftasında ise 6 vefat yaşandı.

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06/04/2022 14:39