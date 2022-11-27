En fazla yağış Akdeniz ve Bostancı’ya düştü

Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. En fazla yağış Akdeniz ve Bostancı’ya düştü.

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27/11/2022

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En fazla yağış Akdeniz ve Bostancı’ya düştü

Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. En fazla yağış Akdeniz ve Bostancı’ya düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış Akdeniz ve Bostancı’da 12, Çamlıbel ve Kalkanlı’da 2, Tatlısu’da 1 kilogram olarak ölçüldü.

Yağış alan diğer bölgelerde 0.1 ile 1.0 kg/m² arası yağış kaydedildi.

27/11/2022 15:22
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TAGS: yağmur
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