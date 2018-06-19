En Fazla Yağış Akıncılar ve Kırıkkale’ye Düştü

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere dağılımı şöyle:

“Akıncılar ve Kırıkkale’ye 26 kg/m², Akdoğan’a 9 kg/m², Vadili’ye 8 kg/m², Mehmetcik’e 6 kg/m², Beyarmudu’na 3 kg/m², Gazimağusa, Dörtyol ve Sandallar’a 3 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,1-1 kg/m² arası yağış kaydedildi.