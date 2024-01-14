En fazla yağış alan bölgeler açıklandı

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14/01/2024

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En fazla yağış alan bölgeler açıklandı

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur alan bölgeler açıklandı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Selvilitepe, Yenierenköy, Dipkarpaz, Sipahi, Taşkent 6 Kg/M², Boğaz, Koruçam, Alevkaya, Güzelyurt, Türkeli, Akdoğan, Beyarmudu, Girne, Lefkoşa 5 kg/m², Pile, Zafer Burnu, Esentepe, Lefke, Serdarlı 4 kg/m², Gönyeli, Kırıkkale, Beylerbeyi, Çayönü, Ercan, Geçitkale, Zümrütköy, Bostancı, Doğancı 3 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.3 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.

14/01/2024 11:09
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