En fazla yağış Beylerbeyi’ne

Meteoroloji Dairesi, dün en çok yağışın Beylerbeyi’ne düştüğünü belirtti.

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16/10/2023

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En fazla yağış Beylerbeyi’ne

Meteoroloji Dairesi, dün en çok yağışın Beylerbeyi’ne düştüğünü belirtti.

Daire’nin dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arasında metrekare başına kilogram olarak kaydettiği yağış miktarları şöyle:

Beylerbeyi 68, Girne 50, Karaoğlanoğlu 27, Alevkaya 22, Alsancak ve Kaleburnu 21, Kırıkkale 17, Sipahi ve Selvilitepe 16, Kantara ve Serdarlı 14, Boğaz 13; Mallıdağ, Mehmetçik ve Gemikonağı 10 kilogram.

16/10/2023 12:40
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