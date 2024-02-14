En fazla yağış Bostancı’ya düştü

Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00’den itibaren son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. En fazla yağış metrekareye 26 kilogram ile Bostancı’ya düştü.

Daireden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış, Bostancı’da 26, Güzelyurt’ta 18, Gaziveren’de 17, Zümrütköy’de 15, Kozanköy’de 14, Akdeniz, Taşpınar’da 13, Türkeli’de 12, Kalkanlı’da 11, Selvilitepe, Boğaz, Alsancak, Doğancı’da 9, Karaoğlanoğlu’nda 7, Çamlıbel’de 6 kilogram olarak ölçüldü.

Yağış alan diğer bölgelerde ise 0,1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.